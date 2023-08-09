Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Yaz Kampıyla Çocuk ve Gençlere Tatil İmkanı Sunuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkanı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Gençler, eğitim ve spor faaliyetlerine katılarak bilgilerini pekiştirme fırsatı buluyor. Kampta ayrıca milli ve manevi değerler seminerleri, yangın eğitimleri ve kulüp faaliyetleri de düzenleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkanı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampında konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Mahallesinde yer alan Hazar Uyanış Gençlik Kampı'nda tatil yapma imkanı bulunmayan gençler bir hafta boyunca tatil yapıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı merkez ve ilçelerdeki Bilgievi ve Akademi Liselerde eğitim gören öğrenciler, yaz ayının başlamasıyla beraber Uyanış Gençlik Kampı'nda eğitimin yanı sıra spor faaliyetlerine katılım sağlıyor, yeteneğine uygun kulüp faaliyetlerine katılarak bilgilerini daha fazla pekiştirme imkanı buluyor.

1500 öğrenci tatil yapacak

Her hafta 20 eğitmen eşliğinde öğrencilerin ücretsiz tatil yapma imkanı bulduğu Uyanış Gençlik Kampı'ndan şu ana kadar 600 öğrenci yararlandı.

Merkez, Selahaddin Eyyubi, Ali Emiri, Hani Gürbüz ve Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi, Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Silvan El-Cezeri, Bismil Ahmedi Hani ve Hani Hatuniye Akademi Liselerinde eğitim gören toplam 1500 öğrenci kampta, eylül ayının ilk haftasına kadar tatil yapacak.

Kampta öğrenciler, uzman eğitmenler, psikologlar eşliğinde milli ve manevi değerler seminerleri, madde bağımlılığı farkındalık ve teknoloji bağımlılığı seminerlerine katılıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı, öğrencilere yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın anında nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitimler veriyor.

Öğrenciler, yeteneklerine uygun resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, drama, robotik ve ritim atölyeleri aracılığıyla kulüp faaliyetlerine katılım sağlıyor.

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