Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Yaz Kampı Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkanı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampında Bismil ve Hanili gençleri ağırladı. Gençler, kamp dönemi boyunca her gün belirlenen saatlerde yarı olimpik yüzme havuzunda vakit geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkanı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampında Bismil ve Hanili gençleri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesine ait Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde yer alan Hazar Uyanış Gençlik Kampı'nda tatil yapma imkanı bulunmayan gençler bir hafta boyunca tatil yapıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı merkez ve ilçelerdeki Bilgievi ve Akademi Liselerde eğitim gören öğrenciler, yaz ayının başlamasıyla beraber Uyanış Gençlik Kampı'nda eğitimin yanı sıra spor faaliyetlerine katılım sağlıyor, yeteneğine uygun kulüp faaliyetlerine katılarak bilgilerini daha fazla pekiştirme imkanı buluyor.

Her hafta farklı bir ilçeden gençlerin kamp yaptığı Hazar Uyanış Gençlik Kampı, bu hafta Bismil ve Hanili gençleri konuk etti.

Çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sportif faaliyetler kapsamında her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç, tenis ve voleybol etkinlikleri düzenlendi.

Gençler, kamp dönemi boyunca her gün belirlenen saatlerde yarı olimpik yüzme havuzunda vakit geçirdi.