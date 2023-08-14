Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Nazlı Bozkurt Bronz Madalya Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nazlı Bozkurt, 11-13 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bursa'da yapılan 13 ülkeden 143 kulüp ve bin 950 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de katıldı.

Büyük Bayanlar Kumite 50 kilogramda yarışan Nazlı Bozkurt, rakibine 2-1 yenilerek bronz madalya kazandı. - DİYARBAKIR