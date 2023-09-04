Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Karate Turnuvasında Başarılı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Manisa'da düzenlenen 2. İller Arası Murat Eşsiz Karate Turnuvası'nda dereceler elde etti. Büyükler 68 kilogramda Amine Akçakmak birinci olarak altın madalya kazandı, Nazlı Bozkurt ise üçüncülük ile bronz madalya aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Manisa'da düzenlenen 2. İller Arası Murat Eşsiz Karate Turnuvası'nda dereceler elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

25 ilden 1800 sporcunun katıldığı turnuvada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2 sporcuyla temsil edildi.

Müsabakada, Amine Akçakmak, büyükler 68 kilogramda tüm rakiplerini yenerek altın, Nazlı Bozkurt ise üçüncülük ile bronz madalyanın sahibi oldu.