Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sokak Basketbol Turnuvası Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla sokak basketbol turnuvası düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde yer alan 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen turnuvada üçer kişiden oluşan 16 takım mücadele etti.

Heyecan dolu anların yaşandığı turnuvada, dereceye girenlere basketbol malzemeleri hediye edildi, madalya verildi.

Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri sporla buluşturmak ve yetenekli sporcuları keşfetmek için farklı projeler düzenlemeye devam edecek.