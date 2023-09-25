Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sezai Karakoç Futbol Turnuvası başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurumlar arası futbol turnuvası başladı. 26 takımın katıldığı turnuvada, grup maçları ve yarı final müsabakaları oynanacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurumlar arası "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası'nda ilk düdük çaldı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca resmi kurumlarda çalışan personellerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına 26 takım başvurdu.
Eleme usulü tek maçın ardından kazanan 13 takım 4 grupta karşılaşmalarını lig usulü oynayacak.
Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımların oynayacağı yarı final müsabakalarının ardından birincilik ve ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük maçları yapılacak.
Turnuvanın sonucunda ilk üçe giren takımlara Büyükşehir Belediyesince çeşitli hediyeler takdim edilecek. - DİYARBAKIR