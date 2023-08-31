Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Sosyal Yaşam Parkı'nda öğrencilere kamp hizmeti sunuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı'nda öğrenciler için kamp hizmeti vermeye başladı. Kampta, 12-17 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik birçok sportif faaliyetler ve aktiviteler yer alıyor. Öğrenciler, yüzme, futbol, okçuluk, parkur sporları, eğitsel ve eğlenceli oyunlar gibi birçok etkinliğe ücretsiz olarak katılabiliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı'nda öğrenciler için oluşturduğu kamp hizmet vermeye başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kampta, 12-17 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik birçok sportif faaliyetler ve aktiveler yer alıyor.

Mardin yolu üzerinde bulunan Karaköprü Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı'nda kurulan kampta öğrenciler yüzme, futbol, okçuluk, parkur sporları, eğitsel ve eğlenceli oyunlar, kamp aktiviteleri, kitap okuma, müzik, çeşitli konularda seminerler ve daha birçok çalışmalara katılarak ücretsiz tatil yapma imkanı buluyor.

Maddi imkanları bulunmayanlar için düzenlenen kampa Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan eğitim yuvalarında kayıtlı öğrencilerin yanı sıra kayıtlı olmayan öğrenciler de katılıyor.

3 öğün yemek ikramı yapılan kampta, eğitmenler eşliğinde sportif faaliyetlerine katılan öğrenciler, ayrıca yeteneklerine uygun çalışmalara da katılma imkanı buluyor. - DİYARBAKIR