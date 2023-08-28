Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Fidanlık Alanında Çocuklar İçin Kamp Alanı Oluşturuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 12-17 yaş arası çocuklar için Karaköprü Fidanlık Alanı'nda yaz kampı düzenliyor. Kamp alanında çocuklar birçok sportif faaliyet, eğitim ve eğlence aktivitelerine katılacak ve ücretsiz tatil yapma imkanı bulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Fidanlık Alanı'nda 12-17 yaş arası çocuklar için kamp alanı oluşturdu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 12-17 yaş arası çocuklara yönelik birçok sportif faaliyetlerin ve aktivelerin yer alacağı yaz kampı hazırlıkları başladı.

Mardin yolu üzerinde bulunan Karaköprü Fidanlık Alanı'nda kurulan kampta çocuklar yüzme, futbol, okçuluk, parkur sporları, eğitsel ve eğlenceli oyunlar, kamp aktiviteleri, kitap okuma, müzik, çeşitli konularda seminerler ve daha birçok çalışmalara katılarak ücretsiz tatil yapma imkanı bulacak.

Maddi imkanları bulunmayan çocuklar için düzenlenen kampa Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bünyesinde yer alan eğitim yuvalarında kayıtlı öğrencilerin yanı sıra kayıtlı olmayan çocuklar da katılabilecek.

Öğrenciler kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek verilecek. Spor eğitmenleri eşliğinde sportif faaliyetlerine katılacak öğrencilere ayrıca yeteneklerine uygun çalışmalarda katılma imkanı bulacak. - DİYARBAKIR