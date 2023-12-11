Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi erkek hentbol takımı galibiyet zaferlerine devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Hentbol Erkek Takımı, 2. Lig resmi müsabakalarında oynadığı 6 maçtan da galip ayrıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Spor Erkek Hentbol Takımı, resmi müsabakalarda zaferlerine devam ediyor. DBB Hentbol Takımı, son olarak Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Kayapınar ilçesi Şehit Polis Gülser Spor Salonunda oynanan müsabakada, DBB Hentbol Takımı maçın başından sonuna kadar verdiği mücadele sonucunda rakibi Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımını 55-27 yenerek grup maçlarında mağlubiyet almadan yoluna devam etti.

Resmi müsabakalarında 6'da 6 yapan DBB Hentbol Takımı grubu lider olarak tamamladı. 1 aylık ara sonrası 3. devresi başlayacak olan 2. Lig Hentbol Erkekler F Grubunda 4 takım tekrar mücadele verecek. 3 devreli lig usulüne göre oynanan hentbol müsabakaları çift devre maçları oynanacak.

DBB Erkek Hentbol Takımı; zorlu fikstür mücadeleleri sonucunda Türkiye 1. Ligi'ne yükselmek için hazırlıklarına tekrardan başlayacak. - DİYARBAKIR