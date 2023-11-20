Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı
Spor Haberleri
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Kulüplerarası Bölgesel Kros Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Kulüplerarası Bölgesel Kros Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular, yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bağlı DBB Atletizm Takımı, 19 Kasım'da Batman'da düzenlenen Kulüplerarası Bölgesel Kros Lig'in 1. kademe müsabakaları sonucunda şampiyon oldu.
Atletizm Takımı, elde ettiği bu dereceyle 3 Aralık 2023 Pazar Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. - DİYARBAKIR