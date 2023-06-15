Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 Bin Öğrenciyi Sporla Buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Spor Şenlikleri' projesi kapsamında 10 bin öğrenciyi sporla buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın proje kapsamında, yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsaldaki çocukları sporla buluşturmak amacıyla oluşturduğu 'Mobil Spor' ekibinde yer alan 6 spor eğitmeni, okulları gezerek öğrencileri sporla buluşturdu.