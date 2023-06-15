Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 Bin Öğrenciyi Sporla Buluşturdu
Spor Haberleri
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Spor Şenlikleri' projesi kapsamında 10 bin öğrenciyi sporla buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın proje kapsamında, yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsaldaki çocukları sporla buluşturmak amacıyla oluşturduğu 'Mobil Spor' ekibinde yer alan 6 spor eğitmeni, okulları gezerek öğrencileri sporla buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Spor Şenlikleri" projesi kapsamında 10 bin öğrenciyi sporla buluşturdu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın proje kapsamında, yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsaldaki çocukları sporla buluşturmak amacıyla oluşturduğu "Mobil Spor" ekibinde yer alan 6 spor eğitmeni, okulları gezerek öğrencileri sporla buluşturdu.
Öğrencileri futbol, voleybol, basketbol, ayak tenisi, okçuluk, badminton ve eğlenceli eğitsel parkur oyunlarıyla buluşturan spor eğitmenleri, bu sayede yetenekli çocukları keşfetme imkanı buldu.
Projeyle yaklaşık 3 ay boyunca 16 kırsal mahalleyi gezen spor eğitmenleri, öğrencilere farklı hediyeler verdi. Mobil spor ekibi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da kırsal mahalleri gezerek öğrencileri sporla buluşturacağı belirtildi. - DİYARBAKIR