DİSİDER Başkanı'ndan Sağduyu Çağrısı

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, Elazığspor ve Vanspor maçı hakkında sağduyu çağrısında bulundu.

Akbaş, sporun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik demek olduğunu, sahada rekabetin olacağını ama kalplerde sevginin eksik olmaması gerektiğini ifade etti. Vanspor ve Elazığspor gibi köklü camiaların yalnızca futbolun değil, birlik ve beraberliğin de temsilcisi olduğunu belirten Akbaş, "Son günlerde yaşanan gerginlikler, her iki kulübün taraftarları arasında üzücü bir atmosfere neden olmuştur. Oysa bu iki şehir aynı coğrafyanın evlatlarıdır. Aynı gökyüzü altında, aynı toprağın kardeşleri olarak, bizi birleştiren değerler, ayrıştıran sözlerden çok daha güçlüdür. Yıllar boyunca, başta Amedspor olmak üzere Diyarbakır'ın kulüpleri de ayrıştırıcı söylemlerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak Diyarbakır halkı ve kulüplerimiz bu tahriklere kapılmadan, sahanın dışına yansıtmadan yoluna devam etmiştir" dedi.

Akbaş, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Coğrafi olarak birbirine yakın olan Malatya, Elazığ, Erzurum, Ağrı, Van, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın birbirine ihtiyacı vardır. Sporun gelişmesi, iller arasında kardeşliği ve ticareti de güçlendirir. Nasıl ki afetlerde bir oluyorsak, sporda da bir olmalıyız. Bu vesileyle, DİSİDER olarak

Tüm taraftarları sağduyuya, olgunluğa ve karşılıklı saygıya davet ediyoruz. Ayrıştırıcı dil kullanmadan, provokasyonlara kapılmadan, sporun ruhuna yakışır bir duruş sergilemek, hem kulüplerimize hem de şehirlerimize karşı sorumluluğumuzdur. Unutmayalım, gerginlik geçicidir, dostluk bakidir." - DİYARBAKIR