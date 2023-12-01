Üye Girişi
Haberler

Dirk Nowitzki, Alperen Şengün'ün Performansını Övdü

Son Güncelleme:
Abone Ol

NBA efsanesi Dirk Nowitzki, Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün'ün bu sezonki performansını övgüyle bahsetti. Nowitzki, Alperen'in gelişimini takdir ettiğini ve onun adına mutlu olduğunu belirtti.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Dirk Nowitzki, Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün bu sezonki performansından övgüyle bahsetti.

NBA'de 1998-2019 yılları arasında Dallas Mavericks formasıyla bir kez sezonun en iyi oyuncusu ve 14 kez all-star seçilen eski Alman basketbolcu, bu sezon Rockets formasıyla gösterdiği performansla basketbolseverlerin takdirini toplayan Alperen Şengün hakkında konuştu.

Houston Rockets'ın spor iletişim ağı Space City Home Network'e röportaj veren eski basketbolcu, "Alperen'in geriye doğru çekilerek şut atma stilinde büyük gelişmeler var. Bunun üzerinde çalıştığı belli. Açıkçası, Alperen'in oyun stilinden oldukça etkileniyorum. Çok yönlülüğü, pasları ve skorer yönü… Muhteşem bir sezon geçiriyor. Onun adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki milli oyuncuyla henüz yüz yüze tanışma fırsatı bulamadığını kaydeden Nowitzki, "Hakkında, hep olumlu şeyler duyuyorum, iyi birisine benziyor. Umarım, bu performansını sürdürür. Yıldan yıla, daha iyi olmak istersiniz. Sezon bittiğinde eve gitmek, sıkı çalışmak ve oyununuza bir şeyler eklemek istersiniz. Özellikle gençseniz, daha komple bir oyuncu olarak dönmek istersiniz. Alperen'in gelişimine bakınca, bunu başardığını görüyoruz. Bu sezon yapacağı etkiyi, şimdiden merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Batı Konferansı'nda 8 galibiyetle 9. sırada yer alan Rockets'ta Şengün, bu sezon 21 sayı, 8,9 ribaunt ve 5,6 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Spor

Houston Rockets Alperen Şengün Dirk Nowitzki Basketbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title