Diogo Jota: Türkiye kolay bir rakip değil

Portekiz'in Liverpool'da forma giyen tecrübeli hücumcusu Diogo Jota, perşembe günü Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile oynayacakları play-off yarı final karşılaşmasını da değerlendiren Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil. Hollanda bir maç daha az kazanmış olsaydı grup aşamasında Türkiye birinci olacaktı. Her şeyin olabileceği, final tadında bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor