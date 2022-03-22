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Diogo Jota: Türkiye kolay bir rakip değil

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Diogo Jota: Türkiye kolay bir rakip değil

Portekizli futbolcu Diogo Jota, Türkiye maçıyla ilgili olarak, "Türkiye kolay bir rakip değil, final tadında bir maç olacak" dedi.

Portekizli futbolcu Diogo Jota, Türkiye maçıyla ilgili olarak, "Türkiye kolay bir rakip değil, final tadında bir maç olacak" dedi.

Portekiz'in Liverpool'da forma giyen tecrübeli hücumcusu Diogo Jota, perşembe günü Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in olmadığı bir Dünya Kupası'nı hayal edemediğini belirten Jota, "Portekiz için oynadığımızın farkında olmalıyız. açıkçası sorumluluk hissediyoruz. İdeal değil ancak içinde olduğumuz durum bu. Portekiz'siz bir Dünya Kupası hayal edemiyorum. Bu konuda düşünmemeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gidemezsek kimse için iyi olmayacak. Bunun olmaması için sonuna kadar çalışacağız" diye konuştu.

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Türkiye ile oynayacakları play-off yarı final karşılaşmasını da değerlendiren Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil. Hollanda bir maç daha az kazanmış olsaydı grup aşamasında Türkiye birinci olacaktı. Her şeyin olabileceği, final tadında bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

- Porto

Demirören Haber Ajansı / Spor

Dünya Kupası, Liverpool, Portekiz, Türkiye, Spor, Haberler

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