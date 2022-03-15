Dino'dan Kocaelispor'a veda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dino'dan Kocaelispor'a veda

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Dino'dan Kocaelispor'a veda

Kocaelispor'un Güney Afrikalı futbolcusu Dino Ndlovu, yeşil-siyahlılara veda etti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaelispor'un Güney Afrikalı futbolcusu Dino Ndlovu, yeşil-siyahlılara veda etti. Golcü oyuncu, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden CC Yatai kulübüyle anlaşma sağladı.

Dino Ndlovu, Kocaelispor'a resmen veda etti. Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden CC Yatai kulübüyle anlaşan golcü oyuncu, Körfez Brunga Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Dino, sezon başında Çin Halk Cumhuriyeti 1. Lig ekibi Hangzhou Greentown'dan Kocaelispor'a transfer edilmişti. Sezonun ilk yarısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güney Afrikalı, Spor Toto 1. Lig'de de haftalarca gol krallığı yarışının zirvesinde bulundu. Golcü oyuncu, Kocaelispor formasıyla çıktığı 15 maçta 9 gol 1 asistlik performans sergiledi. - KOCAELİ

Dino'dan Kocaelispor'a veda

Dino'dan Kocaelispor'a veda

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti, Körfez, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title