Dinamo Kiev, son antrenmanını gerçekleştirdi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Karşılaşmanın oynanacağı Miejski Stadı'nda, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından teknik direktör Lucescu, futbolcularıyla uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapılacağı öğrenildi. Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 şöyle: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe yarın TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek. AA / Süha Gür - Spor Spor Güncel Haberler

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