Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentindeki King's... Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentindeki King's Stadium'da oynanacak. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentindeki King's Stadium'da oynanacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Polonya Spor Haberler

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