Dinamo Kiev: 1-2

STAT: Ülker

HAKEMLER: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Dinamo Kiev adını 3'üncü ön eleme turuna yazdıran ekip oldu. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

2'nci dakikada sağdan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda altı pas üzerinde oluşan karambolde Rossi topu önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Mor, ilk defa resmi bir maçta giydiği sarı-lacivertli forma ile 22 dakika oyunda kaldı. Sarı-lacivertli ekipte, yeni transferlerden Emre Mor, resmi bir maçta ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Dinamo Kiev maçının ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyna dahil olan Emre Mor, 77'nci dakikada yerini Bruma'ya bıraktı.