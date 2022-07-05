Fenerbahçe-Mol Fehervar maçının ardından

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, teknik direktör Jorge Jesus'un planı için çalıştıklarını söyledi.

Merkur Arena'da oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelkas, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. Saha içerisinde olumlu yaptığımız şeyler vardı ve tabii ki düzeltmemiz gereken şeyler de vardı. Hocamızı dinliyoruz. Kendisi bize her gün oyun planını açıklıyor. İyi bir oyun planı ortaya koyduk. Zaten yakında da ilk resmi maçımıza çıkacağız, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sistemde kendisini orta sahanın iç bölümünde değerlendirdiğini anlatan Pelkas, şöyle devam etti:

"Hocamız beni daha çok içeride deniyor. Benim açımdan farklı bir pozisyon ama her mevkide oynamaya hazırım. Hocamızı dinlememiz gerekiyor. Sadece benim değil, hepimizin çünkü kendisi çok tecrübeli ve başarılı bir teknik adam. Bizim saha içerisinde her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Hepimizin plana sadık kalması ve onu takip etmesi gerekiyor. Ben kanatta da, ikinci forvette de oynayabiliyorum. Bu plan için çalışıyoruz. Gelecek önümüzde."

Geçen sene önemli şanssızlıkları yaşadığını aktaran Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol böyle bir şey. Hayatınızda iniş çıkışlar olabiliyor, yaşamdaki gibi. Önemli olan güçlü bir şekilde geri dönebilmek. Bunun yanı sıra ayaklarınızın da yere basması gerekiyor. Biz de hocamızı dinliyoruz, onu dinlememiz gerekiyor. Başarıya giden yolu biliyor. Onun planlarını takip etmemiz gerekiyor. Tüm takımın pozisyonları için savaşmaları gerekiyor. Fenerbahçe için çok önemli bir sezon. Uzun süredir kazanılamayan kupalar var. Fenerbahçe, Türkiye'deki en büyük camia. Birinciliği fazlasıyla hak ediyor. Bizim adım adım, maç maç düşünmemiz gerekiyor. Ben önümüzde şampiyonluk yolunda ciddi bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum."