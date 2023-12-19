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Dimitris Pelkas Başakşehir formasıyla 2. golünü attı

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Sivasspor mücadelesinde takımın 3. golünü kaydeden Dimitris Pelkas, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 2. kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor mücadelesinde takımın 3. golünü kaydeden Dimitris Pelkas, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 2. kez fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 62. dakikasında rakip fileleri havalandıran Dimitris Pelkas, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. Sezon başında takıma katılan Yunan futbolcu, daha önce İstanbulspor müsabakasında 1 gol kaydetmişti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Süper Lig'de 2 sezon formasını giydiği Fenerbahçe kariyerinde ligde 11 kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dimitris Pelkas, müsabakanın 81. dakikasında yerini Danijel Aleksic'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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