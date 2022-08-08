Dimitrios Kolovetsios: "Mağlubiyeti hak etmedik" Yukatel Kayserispor kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, 1-0'lık sonuçlanan Beşiktaş maçında yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Yukatel Kayserispor kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, 1-0'lık sonuçlanan Beşiktaş maçında yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Yukatel Kayserispor'un kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Stoper futbolcu Dimitrios Kolovetsios, "Beşiktaş karşısında iyi oyun oynadık. Maçın bitimine 2 dakika kala gol yemek bizi üzdü ama mağlubiyeti hak etmedik. İstanbulspor maçını kazanıp bunu telafi edeceğiz" dedi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

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