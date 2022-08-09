Haber : SPOR Dimitrios Kolovetsios: Bütün düşüncemiz İstanbulspor maçında 3 puan almak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Dimitrios Kolovetsios: Bütün düşüncemiz İstanbulspor maçında 3 puan almak

 - Güncelleme:

SPOR Dimitrios Kolovetsios: Bütün düşüncemiz İstanbulspor maçında 3 puan almakİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kaptanı Dimitrios Kolovetsios, İstanbulspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Aklımızda 3 puan almak var.

SPOR Dimitrios Kolovetsios: Bütün düşüncemiz İstanbulspor maçında 3 puan almak

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kaptanı Dimitrios Kolovetsios, İstanbulspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Aklımızda 3 puan almak var. Bütün düşüncemiz bu maçta 3 puan alma üzerine olacak' dedi.

Süper ligin ilk haftasında Beşiktaş'a 1-0'lık sonuçla mağlup olan Yukatel Kayserispor sezonun ikinci haftasında konuk edeceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular 2 grup halinde kondisyon ve çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden Mame Thiam, Joseph Attamah ve Olivier Kemen antrenmana katılmadı. İdmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, 'Çok iyi bir performans sergiledik. Hocamızın bize antrenmanda gösterdiği planı uygulamaya çalıştık. Bence bu maçta daha fazlasını almayı hak etmiştik. Bazı önemli gol fırsatlarını değerlendiremedik. Bence Kayserispor taraftarı gösterdiğimiz çabadan dolayı mutludur. Ama artık bu maç bitti, önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Hocamızla birlikte normal bir şekilde devam ediyoruz. Taktiğimizi ve planımızı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki aklımızda kafamızda 3 puan almak var. Bütün düşüncemiz bu maçta 3 puan alma üzerine olacak' diye konuştu.

MIGUEL CARDOSO: AKLIMIZA SADECE ÜÇ PUAN VAR

Sarı kırmızılı takımın Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso ise 'İstanbul maçı hazırlıklarına dün başladık. Bu maçta üç puan almak bizim için çok önemli. Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun oynadık. Ne yazık ki son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. O maç geride kaldı. Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp 3 puan almak istiyoruz. Aklımıza sadece üç puan var. Ben yeni bir pozisyonda oynadım. Hocam, hazırlık kampı boyunca bu pozisyonda değerlendirdi. Çok çalıştık. Genel olarak maçta iyi oynadığımı düşünüyorum. İlerleyen haftalarda daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Hocamız bana güveniyor ve bu güveni hissettiriyor. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğim' açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Kayserispor DHA Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title