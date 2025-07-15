Dimitrios Kolovetios Sakaryaspor ile Anlaştı

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren stoper futbolcu Kolovetios, Türkiye 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Dimitrios Kolovetios, Türkiye 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı. Yeni dönemde sarı-kırmızılı ekip kadrosunda düşünülmeyen ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Yunan stoper, 2025-2026 sezonunda Sakaryaspor'un başarısı için ter dökecek.

34 yaşındaki Kolovetsios, Kayserispor'da geçirdiği 5 sezonda 138 maça çıkarken, takım kaptanlığı da üstlenen isimlerden oldu. - KAYSERİ