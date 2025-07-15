Dimitrios Kolovetios Sakaryaspor ile Anlaştı

Dimitrios Kolovetios Sakaryaspor ile Anlaştı
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Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Dimitrios Kolovetios, Türkiye 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile yeni bir sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki stoper, 2025-2026 sezonunda Sakaryaspor'un başarısı için mücadele edecek.

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren stoper futbolcu Kolovetios, Türkiye 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Dimitrios Kolovetios, Türkiye 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı. Yeni dönemde sarı-kırmızılı ekip kadrosunda düşünülmeyen ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Yunan stoper, 2025-2026 sezonunda Sakaryaspor'un başarısı için ter dökecek.

34 yaşındaki Kolovetsios, Kayserispor'da geçirdiği 5 sezonda 138 maça çıkarken, takım kaptanlığı da üstlenen isimlerden oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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