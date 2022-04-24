Dilaver Mutlu: "Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dilaver Mutlu: "Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk"

İhlas Haber Ajansı - Ali Nargüner - Spor
 - Güncelleme:

- Dilaver Mutlu: "Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk" Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk.

ANKARA (İHA) - - Dilaver Mutlu: "Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk. Rakibimizle hem aramızdaki puan farkını kapatmak veya en kötü bir puanlık farkı tutmak istiyorduk" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Menemenspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, "Zor bir deplasman maçıydı. Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk. Rakibimizle hem aramızdaki puan farkını kapatmak veya en kötü bir puanlık farkı tutmak istiyorduk. Olmadı, kaybettik. İçeride iki tane maçımız var. Öncelikle Tuzlaspor maçını kazanarak tekrar üst tarafa doğru çıkmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title