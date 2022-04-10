Dilaver Mutlu: "Bu gün İstanbulspor karşısında iyi mücadele ettik ama skor alamadık" - Haberler

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Dilaver Mutlu: "Bu gün İstanbulspor karşısında iyi mücadele ettik ama skor alamadık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dilaver Mutlu: 'Bu gün İstanbulspor karşısında iyi mücadele ettik ama skor alamadık'

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 3-1 yenildikleri İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini ama skor alamadıklarını dile getirdi.

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 3-1 yenildikleri İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini ama skor alamadıklarını dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. Haftasında Menemenspor, evinde İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Bugün İstanbulspor karşısında iyi mücadele ettik ama skor alamadık. İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç 2 tarafa gitti geldi. Özellikle 2-1'den sonra çok çabuk gol yedik. Son dakikalarda pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bundan sonraki maçlara konsantre olup alt taraftaki bölgeden kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Dilaver Mutlu, İstanbulspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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