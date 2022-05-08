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Dilara Narin, dünya şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dilara Narin, dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken milli sporcular madalya kazanmaya devam ediyor. Yunanistan'daki organizasyonun 7. gününde 81 kilo kadınlarda Dilara Narin, 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Koparmada 99 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanan Narin, silkme müsabakasında ise adeta şov yaptı. Son derece rahat kaldırışlarla 131 kiloya ulaşan milli sporcu silkmede altın madalya toplamda da elde ettiği 230 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti.

96 kilo erkekler kategorisinde yarışan Emre Öztürk ise koparmada 144, silkmede 180 toplamda ise 324 kiloluk dereceyle müsabakayı tamamladı.

Dilara Narin'in kazandığı madalyalar ile büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Yunanistan'ın Girit adasında ikinci kez istiklal marşımızı söylemek büyük mutluluk. Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gümüş Madalya, Milli Sporcu, Yunanistan, Halter, Spor, Haberler

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