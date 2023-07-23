Didim Tenis Kulübü Başarılı Tenisçileri Ziyaret Etti

Didim Tenis Kulübü, Aydın ve İzmir'de düzenlenen turnuvalarda başarı elde eden tenisçileriyle Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Başkan Atabay, sporcuları tebrik ederek desteklerini belirtti.

Didim Tenis Kulübü olarak Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 13-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Aydın ve İzmir'de düzenlenen turnuvalarda başarı elde eden başarılı tenisçiler, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Spora yönelik yatırımlar ile Didim'den şampiyon sporcular çıkması konusunda destekte bulunduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın ve İzmir'de gerçekleşen turnuvalarda dereceye giren Didim Tenis Kulübü sporcularını tebrik ederek, hediyeler takdim etti. Başkan Atabay, "Çocuklarımızın spor ve farklı aktiviteler ile ilgilenmelerini her zaman destekliyor ve onlar için çalışıyoruz. Başarılarından dolayı her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımız ile daha nice başarılara!" ifadelerini kullandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, sporcular ve antrenörler katıldı. - AYDIN