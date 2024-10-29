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Didim'de Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı

Didim'de Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı, 3. Lig temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SK ile 2. Lig ekibi Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK arasında Didim'de oynanacak. Maç 31 Ekim Perşembe günü saat 13:30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 3. Lig On Numara Sportif Efeler 09 SK, evinde Adana ekibi Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Spor Kulübü ile 31 Ekim Perşembe günü saat 13: 30'da Didim'de karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı heyecanı ilk kez Didim'de de yaşanacak. Bu sezon Didim'in profesyonel liglerde ilk takımı olan 3. Lig On Numara Sportif Efeler 09 SK, Türkiye kupası maçında kendi evinde 2. Lig ekiplerinden Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 31 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Didim Atatürk stadında oynanacak maçı Melih Aldemir yönetecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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