Didim'de anneler sahaya indi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Hanımeli Projesi kapsamında Didim'de buluşan anneler, düzenlenen halı saha maçında hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hanımeli Projesi" kapsamında Didim'de anneler bir araya gelerek spor etkinliklerine katıldı. Proje kapsamında Didim'de bir araya gelen anneler, düzenlenen halı saha maçında keyifli anlar yaşadı. Proje, kadınların spora katılımını artırmayı ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlarken, etkinlikte anneler, oluşturulan takımlarla halı sahaya çıkarak dostluk maçı yaptı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada hem rekabet hem de eğlence bir arada yaşandı. Katılımcılar, sporun kendilerine hem enerji verdiğini hem de günlük yoğunluktan uzaklaşma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Hanımeli Projesi'nin özellikle ev ve iş sorumlulukları nedeniyle spora yeterince zaman ayıramayan kadınlar için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda "Hanımeli Projesi kapsamında annelerimiz sahalarda buluşuyor. Sağlıklı yaşam için spor yapan annelerimiz hem enerjilerini tazeliyor hem de dayanışmayı güçlendiriyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN