Didim Belediyespor, Söke Spor'u 1-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. grupta Aydın derbisinde evinde Söke Spor'u 1-0 mağlup eden Didim Belediyespor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. grupta Aydın derbisi heyecanı yaşandı. Didim'de oynanan derbide Didim Belediyespor evinde Söke Spor'u ağırladı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Didim, ilk yarının uzatmalarında 45+2'de forvet Anıl'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmayınca ev sahibi Didim, 3 puanla tek golle alarak yoluna kayıpsız devam etti. Öte yandan Söke Spor ise galibiyet hasretini bir sonraki haftaya taşıdı. - AYDIN