Didim Belediyespor Plajda Güçleniyor

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) Aydın ekiplerinden Didim Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, mavi beyazlı ekip güçlendirme çalışmalarını plajda gerçekleştiriyor.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Antrenör Sercan Yıldırım nezdinde günde çift idman yapan mavi beyazlılar sabah antrenmanının da dayanıklılık ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Mavi beyazlılar 3. koy halk plajında sabahın erken saatlerinde antrenmanını yaparken özellikle futbolcuların fizik olarak tam hazır gelmesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriyor. Mavi beyazlılar ise akşam ise Didim Atatürk Stadı'nda düz koşunun ardından esneme hareketli ve ardından topla çalışmalarını gerçekleştiriyor. Didim Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Sercan Saygın, yeni dönem hazırlıklarını sıkı bir şekilde başlandığını ifade ederek, takımın sezona en iyi şekilde hazırlanması için çalıştıklarını kaydetti. - AYDIN