Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Dicle Gençlikspor Play-Off'tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor

Diyarbakır 1. Amatör Futbol ligi takımlarından en Dicle Gençlikspor, bir üst lige çıkmak için Play-Off'ta mücadele ediyor.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol ligi takımlarından en Dicle Gençlikspor, bir üst lige çıkmak için Play-Off'ta mücadele ediyor.

Play-Off'a çıkma şansını kaybetmemek için direnen Dicle Gençlikspor, idman yaparak maç hazırlıklarını sürdürüyor. Dicle ilçe sentetik futbol sahasında antrenman yapan Dicle Gençlikspor, teknik direktör Ramazan Özyurt öncülüğünde hazırlık çalışmalarına devam ediyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır, Play Off, Futbol, Dicle, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title