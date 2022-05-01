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Diagne, Marcao ve Pena, tribünden takip etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Diagne, Marcao ve Pena, tribünden takip etti

Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Marcao, Inaki Pena ve Mbaye Diagne tribünden izledi.

Galatasaray- Sivasspor karşılaşmasını Marcao, Inaki Pena ve Mbaye Diagne tribünden izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda kadroda yer almayan Marcao ve Inaki Pena ile sözleşmesi yabancı kontenjanından dolayı devre arasında feshedilen Mbaye Diagne, Sivas maçı için Nef Stadyumu'ndaydı. 3 futbolcu mücadeleyi tribünden takip etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mbaye Diagne, Galatasaray, Sivasspor, Marcao, Spor, Haberler

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