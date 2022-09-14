- Dia Saba: "Amacımız gruplardan çıkmak"

Sivasspor'un futbolcusu Dia Saba:

"İçinde bulunduğumuz durum normal"

"Kazanmak için odaklanacağız"

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da başarılı sporcu Dia Saba, "Öncelikle amacımız tur atlamak. Bunu aramızda da sürekli konuşuyoruz. Ama şu anki durumda maç maç bakmak daha önemli" dedi.

Sivasspor'un İsrailli oyuncusu Dia Saba, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci müsabakasında yarın oynayacakları CFR Cluj maçı öncesi Dr. Constantin Radulesco Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Saba, "İçinde bulunduğumuz durum tabii ki normal değil. Maçları kazanamıyoruz, doğru. Ben bunu şuna bağlıyorum; ben de dahil olmak üzere çok yeni oyuncumuz var. Hepimiz adaptasyon sürecindeyiz. Maçlara her zaman iyi sonuçlar almak ve kazanmak için çıkıyoruz. Yarınki maç da çok zor olacak, bunun bilincindeyiz. Öncelikle amacımız tur atlamak. Bunu aramızda da sürekli konuşuyoruz. Ama şu anki durumda maç maç bakmak daha önemli. Şu anda önümüzde bu maç var ve bu maça odaklanmak üzere bir sistem kuruyoruz. Bu maçtan sonra da önümüzdeki maçları kazanmak için odaklanacağız" diye konuştu.