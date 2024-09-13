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DGSK Başkanı Aygündüz, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

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Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı Türker Aygündüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek Türk sporunun gelişimi için atılması gereken adımlar üzerine görüştü.

İSTANBUL, DÜNYA Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSK) Başkanı Türker Aygündüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede dünyada Türk sporunu gelişimi konusunda atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, DGSK Başkanı Türker Aygündüz'e A Milli Takım forması takdim ederken, Aygündüz de Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu Gençlik Spor

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