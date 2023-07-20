DG Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 4. gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmalar ile kaleli sınırlı alan oyun oynadı. Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.