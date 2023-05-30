DG Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında DG Sivasspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında DG Sivasspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Saiz'in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan James kafasıyla dokundu. Top kaleci Sehic'de kaldı.
6. dakikada Mahir'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
17. dakikada kaleci Sehic, topu uzaklaştırması için Calvo'ya gönderdi. Araya giren James, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kamil Çetin xx, Emir Eray Eyisoy xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Hakan xx, Ulvestad xx, Charisis xx, Erdoğan xx, Saiz xx, James xxx
Yedekler: Emre Satılmış, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Njie, Camara, Emre Gökay, Musa, Caicedo, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Konyaspor: Sehic xx, Adil xx, Calvo xx, Cebrail xx, Guilherme xx, Soner xx, Bouchalakis xx, Michalak xx, Pozuelo xx, Moreno xx, Emreli xx
Yedekler: Erhan, Karahan, Uğurcan, Pavicic, Muric, Ahmet, Oğulcan, Mehmet, Bruno, Diouf
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: James (dk. 17) (DG Sivasspor) - SİVAS
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