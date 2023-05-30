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DG Sivasspor-Konyaspor maçında tribünler boş kaldı

DG Sivasspor-Konyaspor maçında tribünler boş kaldı

Spor Haberleri

DG Sivasspor'un Konyaspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. Tribünde yaklaşık 6 bin kişi yer alırken, büyük boşluklar göze çarptı.

DG Sivasspor'un Konyaspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.

Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 6 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Sivasspor Spor Haberler

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