DG Sivasspor Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

DG Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarına kampın 5. gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ayak tenisi oynayan Yiğidolar, son bölümde ise duran top taktikleri üzerinde çalıştı. Sivasspor yarın kamptaki ikinci hazırlık maçında saat 17.00'de Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt FK ile karşılaşacak.