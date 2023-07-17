DG Sivasspor, Erzurum'da 2. etap kamp çalışmalarına başladı

DG Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi Erzurum'a giderek 2. etap kamp çalışmalarına başladı.

12 günlük Sivas kampının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, Erzurum'a giderek akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 2. etap kamp çalışmalarına başladı.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından aktivasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise aerobik kapasite koşuları yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS