Devrilip, alev alan motosikletin sürücüsü yaralandı
Niğde Otoyolu'nda seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu devrilerek alev alan motosikletin sürücüsü Bora Rendeci, yaralandı.
ANKARA- Niğde Otoyolu'nda ön lastiğinin patlaması sonucu devrilip alev alan motosikletin sürücüsü Bora Rendeci, yaralandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara- Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı mevkisinde meydana geldi. Bora Rendeci yönetimindeki motosiklet, Ankara yönünde giderken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Devrilip sürüklenen motosiklet, alev aldı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü Bora Rendeci, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rendeci, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rendeci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan kaza, arkadaki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntüde sürüklenen motosikletin alev alıp yandığı görüldü.