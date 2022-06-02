Devlet korumasındaki Aydınlı çocuklar Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

Aydın'da devlet koruması altında olan çocuklar, Ankara'da gerçekleştirilen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası'nda başarılı bir grafik çizerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğiyle organize edilen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan çocukların katıldığı şampiyonada badminton sporuyla uğraşan devlet koruması altındaki 112'si kız ve 107'si erkek toplam 219 sporcu yarıştı.

Çocukların psikososyal, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, arkadaşlık ilişkisi kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şampiyonada, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına yarışan gençler ise şampiyonaya damga vurdu.

Renkli görüntülere sahne olan şampiyonada Aydın'ı temsil eden gençler başarılı bir performans göstererek Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyona ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Şampiyonlar yetiştiriyoruz. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Badminton Türkiye Şampiyonası'nda finale kalıp Türkiye Şampiyonu olan çocuklarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor