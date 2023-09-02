Devlet Bakım ve Korumasındaki Sporcu Çocuklar Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet bakım ve korumasındaki sporcu çocukların bu yıl uluslararası arenada 1 gümüş madalya kazanırken, ulusal müsabakalarda 175 kez dereceye girdiğini duyurdu. Bakanlık, koruma ve bakım altındaki çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için onları her alanda destekliyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet bakım ve korumasındaki sporcu çocukların bu yıl uluslararası arenada 1 gümüş madalya kazanırken, ulusal müsabakalarda 175 kez dereceye girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar sporda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Devlet bakım ve korumasında bulunan çocuklar, bu yıl uluslararası arenada 1 gümüş madalya kazanırken, ulusal müsabakalarda ise 175 kez dereceye girerek başarılarıyla göz doldurdu. 2023 yılı itibarıyla Bakanlığa ait kuruluşlarda koruma ve bakım altında olan toplam 20 milli sporcu bulunuyor. 18'i kız çocuk, 2'si erkek çocuk olan milli sporcuların 8 farklı branşta dereceleri yer alıyor. Bakanlığa bağlı kurumlarda 56 farklı spor branşında, 766'sı kız, 791'i erkek olmak üzere toplam 1557 lisanslı çocuk sporcu bulunuyor" denildi.

'YETENEKLERİ TESPİT EDİLİYOR'

Bakanlığın, koruma ve bakım altındaki çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için onları her alanda desteklediği belirtilerek, "Sportif ve sanatsal alanlarda çocukların yeteneklerinin belirlenebilmesi amacıyla üniversitelerle, federasyonlarla, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak çocukların yetenekleri tespit ediliyor. Çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla bakım ve koruma altında bulunan tüm çocuklar en az 1 spor dalına yönlendiriliyor. Kuruluşlarda kalan çocuklar güreş, okçuluk, badminton, kempo, halter, boks, bisiklet, dağcılık, kayak, judo, hokey ve koşu gibi çeşitli spor dallarında ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor. Çocukların sportif, sanatsal ve kültürel alanlardaki bilgi, beceri ve başarılarının devam etmesi için çalışmalar ve iş birlikleri güçlenerek sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.