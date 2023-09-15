Devlet Bahçeli, Türkiye Bisiklet Turu'na destek verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı bisikletli fotoğrafı ile 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin paylaşım yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı bisikletli fotoğrafı ile 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 8 Ekim'de başlayacak olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin paylaşım yaptı. Kırmızı bisikletli fotoğrafını paylaşan Bahçeli, "Sporu ve sporcuyu destekleyerek gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA