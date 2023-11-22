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Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü'nün stadyum projesine destek verecek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü'nün stadyum projesine destek vereceğini açıkladı. Bahçeli'nin, kulübün taleplerini desteklemeye hazır olduğu belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü'nün stadyum projesine destek verecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makam odasında taraftarı olduğu Karagümrük Spor Kulübü'nün logo ve plaketi bulunan Genel Başkan Bahçeli'nin, kulübün haklı talebi ve beklentisi olan stadyum projesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Spor

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