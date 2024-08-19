Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat sürdü.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Ali Koç'u genel merkez girişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç'u aracına kadar uğurladı.