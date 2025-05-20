Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a Tebrik Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36. haftasında 25'inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray'a, Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA