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Devlet Bahçeli, Ali Koç ile Görüştü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü. Görüşme, parti genel merkezinde gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrasında Bahçeli, Koç'a Türk bayrağı ve üç hilalin bulunduğu süs eşyasını hediye etti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü.

Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik'i parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Koç, Bahçeli'ye Fenerbahçe forması hediye etti. Bahçeli de Koç'a üzerinde Türk bayrağı ve üç hilalin bulunduğu süs eşyasını hediye olarak verdi.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç ve Erol Bilecik'i, genel merkez binasının önüne kadar inerek uğurladı.

Kaynak: AA / Spor

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