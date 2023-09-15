Devlet Bahçeli, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bisikletle poz vererek, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tebrik etti. Bahçeli'nin fotoğrafları partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bisikletle poz vererek, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bisikletle çektirdiği fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek, 'gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir' sözüyle, 8 Ekim'de başlayacak olan, 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler" denildi.