Develili şehit, futbol maçı öncesi pankart ile anıldı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracı gasp ederek, şehit ettikleri Veteriner Mikail Bozlağan memleketinde unutulmadı.

Kayseri Süper U-18 Ligi'nde oynanan Develispor-Kocasinan Ülküspor maçı öncesinde konuk takım Kocasinan Ülküspor'un hazırladığı pankart; iki takım oyuncuları, teknik ekipleri ve maçın hakemleri tarafından açıldı. 'Mikail Bozloğan'lar Ölmez. Başınız Sağ Olsun Develi' yazılı pankart sahada duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Kocasinan Ülküspor camiası, bu pankart ile hem şehidi unutmadıklarını gösterdi hem de Develi'ye başsağlığı diledi.

İki kulüp camiası pankartı birlikte açarken, maçta şehidin anısına yakışır şekilde son derece centilmen şekilde geçti. - KAYSERİ